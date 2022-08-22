Беларусь давала "гарантии" Украине перед войной: Данилов

Украинские чиновники не ожидали, что Белоруссия позволит российским войскам вторгнуться в Украину со своей территории.

В преддверии войны министр обороны Беларуси гарантировал, что угрозы с их территории не будет. Об этом сообщает Алексей Данилов в интервью для "Бабеля".

По словам секретаря СНБО, перед полномасштабным вторжением министры обороны Украины и Беларуси провели переговоры, в ходе которых белорусская сторона дала гарантию, что угрозы на ее территории нет.

“Объясняю, почему это был удар ножом в спину. За несколько дней до полномасштабного вторжения было прямое общение нашего министра обороны с министром обороны Беларуси [Виктором Хрениным]. Он гарантировал, давал слово генерала, офицера, что такого [угрозы с территории Беларуси] не будет”, - рассказывает Данилов.

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Секретарь СНБО рассказывает, что было подтверждение и нашей пограничной службы, которые общались с белорусскими коллегами. Те уверяли, что наступления не будет.

“На следующий день глава нашей пограничной службы общался со своим коллегой также на эту тему, и тот его тоже заверил на 100%, что наступления не будет. Вообще, в нашем понимании ситуации действительно не было представления именно о таком формате войны. Мы ожидали, что может быть донецкое, луганское направление. Как вариант – харьковский, но такой агрессии, как 24 февраля, мы не ожидали, понимаете?”, - рассказывает Данилов.

Напомним, Украина не пойдет на территориальные компромиссы с Россией – Данилов. Секретарь СНБО заявил, что сегодня есть шанс "перебить хребет колоса на глиняных ногах".