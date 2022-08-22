В Черном море на боевом дежурстве находятся 5 кораблей РФ: ВМС

По состоянию на 22 августа в Черном море на боевом дежурстве находится 5 кораблей российского флота.

В Черном море на боевом дежурстве находятся 5 российских кораблей с крылатыми ракетами "Калибр" на борту. Об этом сообщила пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ в Telegram.

"По состоянию на 22.08.2022 года, в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 36 ракет", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 4 кораблей и катеров, а в Средиземном море – 5 носителей крылатых ракет «Калибр».

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В сообщении указано, что за сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря – 33 судна, из них 10 судов двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю – 38 судов, из них 9 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, командующий рассказал, как флот воевал в первые дни войны. Ключевую роль в защите побережья сыграли беспилотники.