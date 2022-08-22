Более 90% украинцев верят в победу в войне: опрос

По результатам проведенного в августе опроса более 90% респондентов ответили, что верят в победу Украины в войне с Россией.

Опрос проводился Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 5 по 12 августа 2022 среди 2024 респондентов. На официальном сайте "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с социологической службой Центра Разумкова представлены результаты опроса.

Опрос методом face-to-face проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Вера в победу в войне – это то, что объединяет украинцев. Так считают 72,5% опрошенных. Еще 48% упоминают веру в лучшее будущее, а 36% – патриотические чувства.

Более 90% опрошенных верят в победу Украины в этой войне. (77% – верят и 15% – скорее верят). Только 4% респондентов не верят или, скорее, не верят в победу.

31% верующих в победу считают, что она состоится до конца этого года. 34% считают, что она наступит через 1-2 года. 7% полагают, что для этого понадобится от 3 до 5 лет. Еще 23% затруднились ответить на этот вопрос и считанные проценты говорят, что победа наступит в очень долгосрочной перспективе.

Большинство опрошенных (55%) говорят, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 20,5% даже более радикальные – победой в войне для них будет уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России.

Отноcительно небольшие части респондентов будут считать победой завершения войны с теми или иными уступками со стороны Украины. Около 9% сочтут победой изгнания российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, 7,5% - восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, а 3% - прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения.

Более 75% респондентов поддержат решение после победы Украины и деоккупации ее территории о полном разрыве всех отношений с Российской Федерацией вплоть до полного запрета на въезд россиян в Украину.

Напомним, в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 кораблей РФ: ВМС. По состоянию на 22 августа в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 кораблей российского флота.