В "Дія" появятся пенсионные удостоверения

Минцифры проводит тестирование новой функции приложения

Министерство цифровой трансформации проводит бета-тест пенсионного удостоверения в "Дія" и оно скоро появится в приложении. Тестируют пенсионные двух видов: по возрасту и специальное, которое оформляют из-за инвалидности, потери кормильца и другим причинам.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.

"Важно, что в "Дія" будут отражаться пенсионные, выданные после 2014 года. Поэтому если у вас документ старого образца в виде книжечки, его нужно обновить", - рассказал Федоров.

Как отметил министр, услуга электронного удостоверения для пенсионеров разрабатывается Минцифры совместно с Пенсионным фондом и Минсоцполитики.

По его словам, запустить пенсионные в "Дія" было нелегко, потому что существовало много нюансов.

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"Например, для того, чтобы документ подтянулся, необходимо наличие фото. Но не все фото были в нормальном состоянии и в одном месте. Поэтому мы вместе с Пенсионным фондом Украины создали единую базу, где собрали все необходимые фотографии для того, чтобы удостоверения у людей сформировались", - сообщил Федоров.

Как мы писали ранее, в приложении "Дія" завершилось голосование по поводу владения оружием гражданскими. Почти 59% украинцев хотят иметь оружие для личной безопасности.