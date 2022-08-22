Николаев затянуло смогом: причины

Город Николаев затянуло смогом. Сотрудниками ГСЧС было проведено замеры качества воздуха.

Сегодня, 22 августа 2022 года, Николаев и область затянуло смогом. Об этом сообщает областное управление ГСЧС в Facebook.

Жители Николаева начали массово жаловаться из-за непонятного дымового занавеса над городом. Они встревожены и переживают за свою безопасность.

Группа радиационной, химической и биологической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области провела замеры воздуха в городе Николаеве.

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"Радиационный фон в пределах нормы, опасных химических веществ в воздухе не обнаружен", - заверили в ГСЧС.

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