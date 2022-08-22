Советник Петра Андрющенко предполагает, что это последствия криминальной борьбы за влияние в городе.

В Мариуполе взорвали авто на месте покушения на гауляйтера / скриншот

22 августа в Мариуполе на том самом месте, где недавно было совершено покушение на местного гауляйтера Константина Иващенко, загорелся автомобиль. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

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"В Мариуполе очередной взорванный взрывчаткой сожженный автомобиль. Прямо сейчас. Снова по пр. Металлургов, в районе зоопарка", - пишет Андрющенко.

Советник городского головы предполагает, что это последствия криминальной борьбы за влияние в городе.

"Опасные 90-е усугубляют опасность в Мариуполе. Главная битва сейчас развернулась между Иващенко, который пытается перейти из-под контроля Иванова-Саблина под контроль Пушилина (ФСБ против ФСБ), и представителями Иванова. Поэтому нас ждет новая волна покушений, подрывов и поджогов. Россия и бандитизм - синонимы. Теперь - буквально", - добавил Андрющенко.

Ранее Зеленский сказал, когда переговоры с РФ станут невозможными. В сети и СМИ появляется все больше сообщений, что россияне хотят провести в Мариуполе "суд" над защитниками Азовстали.