В РФ началась внутривидовая борьба – Подоляк об убийстве Дугиной

В ОП прокомментировали заявление ФСБ об украинском следе в убийстве пропагандистки

Российские спецслужбы начали внутреннюю войну между собой, а в ее видимых проявлениях обвиняют Украину. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя заявление ФСБ о причастности Украины к убийству Дарьи Дугиной.

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“Роспропаганда вновь создает вымышленные миры: виновными в подрыве авто пропагандистки Дугиной “назначена” украинка и ее 12-летний ребенок”, – написал в Твиттере Подоляк.

При этом он выразил удивление, что ФСБшники не смогли найти на месте убийства визитную карточку “Правого сектора” или “эстонскую визу”.

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“Лягушки и гадюки российских спецслужб начали внутривидовую борьбу”, – считает Подоляк.

Напомним, на днях в Москве взорвали дочь Александра Дугина, идеолога рашизма – Дарью. Сегодня ФСБ заявила, что убийство организовала гражданка Украина, приехавшая в Москву вместе с 12-летней дочерью.

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