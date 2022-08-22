На Херсонщине опять горит склад РФ - соцсети

В одних телеграм-каналах сообщают, что на фото и видео - Каховка, в других - Новая Каховка.

В сети появились видео взрывов Херсонской области - предположительно это Каховка или Новая Каховка. Об этом сообщается в Telegram-каналах.

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"Прилетело у нас. Красиво. Походу в яблочко", - так местные жители комментируют прилет по складу БК россиян на Херсонщине.

Ранее Зеленский сказал, когда переговоры с РФ станут невозможными. В сети и СМИ появляется все больше сообщений, что россияне хотят провести в Мариуполе "суд" над защитниками Азовстали.