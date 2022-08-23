РФ ударит по гособъектам Украины - Reuters

США располагают разведдаными, согласно которым армия РФ будет обстреливать украинские города 23 и/или 24 августа.

В День государственного флага и День Независимости Украины российские войска собираются нанести удары по объектам государственной власти . Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на американского чиновника.

Читайте также: Кулеба назвал две страны ЕС, которые не дают Украине оружие

"У нас есть информация, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни. Учитывая послужной список России в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские удары представляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - цитирует Reuters свой источник.

Ранее Зеленский рассказал, что РФ выпустила по Украине 3,5 тыс. ракет. Президент поблагодарил друзей Украины в разных странах мира, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом.