Кулеба назвал две страны ЕС, которые не дают Украине оружие

Будапешт и Вена до сих пор придерживаются табу относительно военной помощи Киеву.

Австрия и Венгрия за 180 дней обороны Украины от российского вторжения не передали Киеву ни одной единицы оружия. Об этом заявил глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона в понедельник, 22 августа.

"За исключением Венгрии и Австрии, как нейтральной страны, сейчас ни для одной страны Европы поставки оружия в Украину не являются табу, хотя было таковым. Поэтому вопрос не в том, что они (страны ЕС, - ред.) против, вопрос в том, что когда они за, но в практической плоскости появляется много разных вещей, аргументов и дискуссий", - сказал министр.

При этом дипломат подчеркнул, что ежедневные дискуссии партнеров о военной помощи Украине стоят ВСУ больших потерь на фронте.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу Украине в ближайшее время системы ПВО IRIS-T и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы COBRA.