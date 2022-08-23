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Россияне рвут паспорта мужчин на оккупированных территориях - Гайдай

Местные жители жалуются, что оккупанты всячески пытаются провести мобилизацию и заставить служить в их "армии".
Россияне рвут паспорта мужчин на оккупированных территориях - Гайдай
За минувшую ночь россияне выпустили по населенным пунктам и укреплениям украинских военных на Луганщине 14 ракет / t.me/luhanskaVTSA

Оккупанты делают все, чтобы не допустить контрнаступление ВСУ. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Данная информация поступает от возмущенных произволом России жителей временно оккупированных территорий.

"Этим занимаются российские военные. Если при отлове мужчина пытается предъявить какие-то документы - отсрочку или броню - их разрывают на месте. Иногда и паспорта. Враг признает свою неспособность организовать массированное наступление в течение последнего месяца, превратить тактические успехи в оперативные достижения. Поэтому пытается восстановить боеспособность подразделений разными противозаконными методами, чтобы не допустить контрнаступления украинских военных", - написал Гайдай.

Ранее Зеленский рассказал, что РФ выпустила по Украине 3,5 тыс. ракет. Президент поблагодарил друзей Украины в разных странах мира, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом.

 

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