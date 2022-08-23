С начала войны Россия выпустила по Украине почти 3500 ракет – Зеленский

По словам президента, удары российской артиллерии просто невозможно подсчитать

С начала войны российская армия выпустила по территории Украины около 3500 крылатых ракет различных типов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он также сказал, что количество артиллерийских ударов, нанесенных по Украине просто невозможно посчитать.

"Общее количество разных крылатых ракет, которые Россия применила против нас, приближается к 3,5 тыс. Удары российской артиллерии просто невозможно сосчитать – настолько они интенсивны. И при этом государство-террорист не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз наглость собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС", — сказал Зеленский.

Читайте также: Ситуацию на ЗАЭС обсудили лидеры четырех стран Запада

Напомним, что Российская Федерация запросила на вторник,23 августа, проведение срочного заседания Совбеза ООН "по ситуации вокруг Запорожской АЭС". В украинском постоянном представительстве при ООН сообщили, что это очередная отчаянная попытка обвинить Украину в обстрелах ЗАЭС, которые Россия сама регулярно совершает.

Как мы писали ранее, в День государственного флага и День Независимости Украины российские войска собираются нанести удары по объектам государственной власти.