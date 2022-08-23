Посольство США призывает своих граждан покинуть Украину

Посольство США в Киеве призвало своих граждан, находящихся на территории Украины, покинуть страну.

Посольство Соединенных Штатов Америки призвало граждан своего государства покинуть Украину из-за возможных ударов гражданской инфраструктуры, которые может нанести Россия в ближайшие дни. Об этом сообщается на официальном сайте посольства США в Украине.

“Государственный департамент располагает информацией о том, что Россия наращивает усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины в ближайшие дни. Российские удары в Украине представляют постоянную угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство США призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частные наземные транспортные средства, если это безопасно”, - указано в сообщении.

Читайте также: РФ ударит по гособъектам Украины - Reuters

В сообщении также предоставляются рекомендации по поводу того, как вести себя при опасности.

Если вы услышите громкий взрыв или включите сирены, немедленно ищите укрытие.

Если вы находитесь в доме или здании, перейдите на нижний уровень здания с наименьшим количеством наружных стен, окон и проемов; закройте все двери и сядьте у внутренней стены, подальше от окон и проемов.

Если вы находитесь на улице, немедленно ищите укрытие в крепком строении, если это невозможно, лягте и закройте голову руками.

Помните, что даже если летящая ракета или беспилотник будут перехвачены, падающие обломки представляют значительную опасность.

После атаки держитесь подальше от любых обломков и следите за основными новостными каналами для получения официальных указаний.

“Ситуация в сфере безопасности на всей территории Украины крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться без предупреждения. Граждане США должны сохранять бдительность и делать соответствующие шаги для повышения своей осведомленности по безопасности”, - отмечается в объявлении.

Напомним, США намерены поставить Украине партию улучшенных дронов-камикадзе. Switchblade 600 весит 23 кг и может нести боевую нагрузку до 14 кг – обычно это переносной противотанковый комплекс Javelin.