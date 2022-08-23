Российский военный рассказал об отказе наступать - перехват ГУР

Командование и солдаты армии России решительно отказываются идти в наступление.

Российские солдаты отказываются идти на войну. В перехвате солдат жалуется на то, что его роту послали на выезд, однако они написали рапорт и хотят, чтобы их уволили со службы. Об этом говорится в перехваченном разговоре российского военного, опубликованном Главным управлением разведки Минобороны в Telegram.

В перехваченном разговоре российский захватчик жалуется майору, который отправляется в наступление без соответствующей подготовки, поэтому командование и солдаты начали писать отказы.

"...просто у нас вчера инцидент произошел, должны были выехать на выезд, выходит в поддержку. 17-й полк отказывается и нам говорят в 4:30 мы уезжаем, а в 4-й говорят, "вы сейчас едете наступать"", – жалуется русский солдат.

Читайте также: Россияне рвут паспорта мужчин на оккупированных территориях - Гайдай

"А у нас ничего не готово: нет плана, вообще ничего нет... Командир роты наш, комбат, они все отказ написали. Я вместе с ними вчера написал", - рассказывает солдат.

Далее захватчик жалуется на то, что если сейчас не уволят, то напишет рапорт еще раз 15 октября, чтобы два месяца посидеть и уйти со службы.

Напоминаем, оккупанты отступили с Бахмутского направления: Генштаб ВСУ. Оккупанты не смогли провести штурм на Бахмутском направлении, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.