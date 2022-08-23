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Обстрел Энергодара: в больнице скончался сотрудник ЗАЭС

Количество жертв вследствие обстрела Энергодара увеличилось. Кроме водителя такси, погибшего на месте инцидента, в больнице умер 26-летний сотрудник атомной электростанции.
Обстрел Энергодара: в больнице скончался сотрудник ЗАЭС
В Энергодаре в больнице скончался сотрудник Запорожской атомной электростанции / t.me/energoatom_ua

В Энергодаре в больнице скончался сотрудник ЗАЭС, получивший ранения в результате обстрелов в районе ТЭС. Об этом сообщает Энергоатом.

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"Вчера, 22 августа, в результате обстрела автомобиля такси в Энергодаре получил ранения сотрудник Запорожской АЭС - слесарь цеха тепловой автоматики и измерений Владислав Митин, 1996 года рождения. Он был госпитализирован, но от полученных тяжелых ранений через несколько часов скончался в реанимации", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский рассказал, что РФ выпустила по Украине 3,5 тыс. ракет. Президент поблагодарил друзей Украины в разных странах мира, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом.

 

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