Обстрел Энергодара: в больнице скончался сотрудник ЗАЭС

Количество жертв вследствие обстрела Энергодара увеличилось. Кроме водителя такси, погибшего на месте инцидента, в больнице умер 26-летний сотрудник атомной электростанции.

В Энергодаре в больнице скончался сотрудник ЗАЭС, получивший ранения в результате обстрелов в районе ТЭС. Об этом сообщает Энергоатом.

Читайте также: Кулеба назвал две страны ЕС, которые не дают Украине оружие

"Вчера, 22 августа, в результате обстрела автомобиля такси в Энергодаре получил ранения сотрудник Запорожской АЭС - слесарь цеха тепловой автоматики и измерений Владислав Митин, 1996 года рождения. Он был госпитализирован, но от полученных тяжелых ранений через несколько часов скончался в реанимации", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский рассказал, что РФ выпустила по Украине 3,5 тыс. ракет. Президент поблагодарил друзей Украины в разных странах мира, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом.