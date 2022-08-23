В Одессе на маяке развернули гигантский флаг Украины

Длина огромного флага – 18 метров

В Одессе на маяке развернули флаг Украины / facebook

В Одессе ранним утром в честь Дня Государственного флага на Воронцовском маяке развернули огромный флаг Украины.

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Об этом в Facebook сообщила организатор Вышиванкового фестиваля в Одессе Наталья Мажарова.

"Сегодня Одесса первой среди всех городов подняла флаг Украины в честь Дня Государственного Флага Украины. Традиционно флаг расположили на Воронцовском маяке – визитной карточке Одессы, в 6 утра на восходе солнца. Длина флага 18 метров. Вместе к победе! Слава Украине", - написала Мажарова.

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Официально День флага Украины начали отмечать в 2004 году, а сам государственный флаг был утвержден в 1992 году. Синий цвет символизирует небо, а желтый – пшеницу.

Как мы писали ранее, по результатам проведенного в августе опроса более 90% респондентов ответили, что верят в победу Украины в войне с Россией.