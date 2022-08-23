Анджей Дуда прибыл в Киев для участия в саммите Крымской платформы, а также военной, экономической и гуманитарной поддержки.

Сегодня, 23 августа, президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев. Он примет участие в саммите Крымской платформы. Об этом он сообщил в Twitter.

Дуда приехал в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского.

В ходе визита состоятся двусторонние переговоры между президентами и делегациями, посвященные ситуации в Украине, поддержке военного, экономического и гуманитарного измерения, двустороннему сотрудничеству.

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Визит Дуды проходит в канун Дня Независимости Украины и является пятой встречей президентов Польши и Украины в этом году и третьей с начала войны.

Для справки. Анджей Себастиан Дуда (пол. Andrzej Sebastian Duda; род. 16 мая 1972, Краков, Польская Народная Республика) — польский юрист, политик и государственный деятель, 8-й президент Польши. Кандидат в президенты от партии "Право и справедливость" в президентских выборах 2015 года. Во время первого тура набрал 5,179,092 голосов (34,76%). Во втором туре голосований официально получил 51,55% голосов, победив действующего президента Бронислава Коморовского, получившего 48.45% голосов. 4 мая 2015 года избран президентом Польши и вступил на этот пост 6 августа 2015 года.

Напомним, Эрдоган хочет встречи Зеленского и Путина: реакция ОП. Турецкий президент стремится стать не просто региональным лидером, а лидером, с которым будут считаться все страны мира, считают в Киеве.