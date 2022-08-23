В Харькове возник пожар на одном из предприятий

Взрывов перед инцидентом в Новобаварском районе города не было. Спасатели уже локализовали огонь, продолжается тушение.

В Харькове загорелось здание одного из заводов / t.me/truexanewsua

Утром 23 августа в Новобаварском районе Харькова загорелось здание промышленного предприятия. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на представителя управления ГСЧС Харьковской области Евгения Василенко.

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Сообщается, что огонь вспыхнул около 4.40. Горело пятиэтажное здание. Около 06.30 пожар локализовали, тушение продолжается.

Фото и видео данного пожара появились в Telegram-каналах. Взрывов перед инцидентом не было.

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