Оккупанты похитили в Мелитополе четырех украинцев - мэр

Мужчин отправили в один из следственных изоляторов российской столицы - Лефортово, чтобы обвинить в "диверсиях".

Оккупанты в ночь на 23 августа вывезли в Москву четырех жителей временно оккупированного Мелитополя. Об этом сообщает городской глава Иван Федоров.

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Сообщается, что похищенных украинцев планируют приговорить к пожизненному заключению за якобы диверсионную деятельность. Их отправили в один из следственных изоляторов российской столицы - Лефортово.

"Но мы четко понимаем, что они действовали на территории нашего украинского Мелитополя и точно диверсий не делали. Они наговорили на себя под давлением и запугиванием - это уже традиционные меры, к которым враг прибегает на оккупированной территории", - сказал Федоров.

Ранее Зеленский рассказал, что РФ выпустила по Украине 3,5 тыс. ракет. Президент поблагодарил друзей Украины в разных странах мира, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом.