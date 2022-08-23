Воздушные силы ВСУ уничтожили три БпЛА: подробности

По официальному сообщению ВСУ, за вчерашний день были уничтожены три беспилотных летательных аппарата.

Подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины за минувшие сутки уничтожили три российских беспилотника оперативно-тактического уровня. Об этом они сообщили в Facebook.

"22 августа подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

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Также, Подразделения Воздушных сил ВСУ сообщили, что ударная авиация Украины на нескольких направлениях нанесла удары по пунктам поставки горюче-смазочных материалов, скоплению живой силы и вражеской техники, позициям реактивных систем залпового огня и другим целям.

Для справки. Беспилотный летательный аппарат (англ. unmanned aerial vehicle, скор. UAV; или англ. remotely piloted vehicle, нем. unbemanntes Luftfahrzeug, скор. RPV, рус. беспилотный летательный аппарат, скор. без физического присутствия пилота на его борту.

Напомним, в ОП назвали сроки прибытия западных ПВО в Украину. У Зеленского оптимистично настроены по поставкам современных систем ПВО.