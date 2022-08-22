Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм: Энергоатом

Энергоатом сообщает, что запорожская АЭС продолжает работать с риском для безопасного функционирования.

22 августа запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Об этом сообщает Энергоатом в Telegram.

"Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции" - сообщает Энергоатом.

Как сообщает государственное предприятие, 5 августа в результате атаки российских военных на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита – и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен. При обстреле серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединен вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность.

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6 августа из-за обстрела захватчиками ЗАЭС повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС.

11 августа оккупанты обстреляли пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции.

13 августа повреждения также получило открытое распределительное устройство 750 кВ (ВРП-750).

20 августа в результате обстрелов повреждений потерпела одна из переходных галерей, по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки (эстакада), в здании выбиты окна.

Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

“ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается.

Пока Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд отечественной энергосистемы”, - пишет Энергоатом.

Также в сообщении было отмечено, что Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить россию уволить ЗАЭС и передать электростанцию ​​под контроль нашего государства ради безопасности всего мира.

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Напомним, ситуацию на ЗАЭС обсудили лидеры четырех стран Запада. Кроме Украины, лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, переговоры о ядерном соглашении с Ираном и его поведении в регионе.