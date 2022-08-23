ВСУ уничтожили вражескую радиоэлектронную вышку в Донецкой области

Точечный удар был нанесен под Славянском

Неподалеку от города Славянск в Донецкой области пограничники вместе с бойцами Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины точечным ударом уничтожили вышку с радиоэлектронными средствами российских захватчиков.

Об этом сообщили в Telegram Госпогранслужбы и опубликовали соответствующее видео.

"Четко! Есть попадание. Под Славянском пограничники с бойцами ДШВ накрыли вышку с радиоэлектронными средствами врага", – говорится в сообщении.

Напомним, что по данным Генштаба, с начала полномасштабной агрессии в Украину враг потерял убитыми 45 550 человек.

Как мы писали ранее, российские оккупанты продолжают вести боевые действия на территории Украины. С тем, как изменялась ситуация на фронте, вы можете ознакомиться по актуальным картам Deep State и liveuamap.com.