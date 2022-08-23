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По администрации Пушилина нанесен удар - соцсети

Местные каналы сообщают о прямом попадании в здание "администрации главы ДНР" в Донецке.
По администрации Пушилина нанесен удар - соцсети
По "администрации главы ДНР" в Донецке нанесли удар / Соцсети

По зданию "администрации главы ДНР" Дениса Пушилина в центре временно оккупированного Донецка был нанесен удар. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Отмечается, что в результате прямого попадания в здании возник пожар. Сам Пушилин, по предварительным данным, не пострадал, однако официальной информации пока не поступало.

Ранее Зеленский рассказал, что РФ выпустила по Украине 3,5 тыс. ракет. Президент поблагодарил друзей Украины в разных странах мира, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом.

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