День Независимости в Киеве - что важно знать

День Независимости Украины 2022 в Киеве пройдет без парада и с ограничениями. При этом время комендантского часа останется неизменным.

Возможны угрозы нанесения войсками РФ ракетно-бомбовых ударов по центрам принятия решений, военным объектам, оборонной промышленности, критической инфраструктуре и расположенных рядом жилых массивах во время празднования Дня Государственного Флага Украины и Дню независимости Украины. Об этом сообщают КГГА в Facebook.

Транспорт

Транспорт в Киеве 24 августа будет работать по сокращенному графику: с 06:00 до 21:00. Речь идет как о наземном транспорте, так и о метро.

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Комендантский час

Комендантский час в Киеве в День Независимости сокращать не планируют. Он будет курсировать с 23:00 до 05:00.

Массовые мероприятия

Проведение массовых мероприятий на День Независимости в Киеве запрещено, так как "враг непредсказуем, мы должны быть готовы к любому сценарию и, прежде всего, должны позаботиться о безопасности".

Ограничение работы

До 24-25 августа территориальные центры социального обслуживания будут работать частично и удаленно, а ЦНАПы Киева до 25 августа будут работать только на выдачу готовых паспортов.

"Пожалуйста, при первых сигналах тревоги сразу направляйтесь в укрытие, избегайте массовых скоплений людей, будьте особенно ответственны за соблюдение комендантского часа!", - говорится в сообщении КГГА.

Напомним, Зеленский анонсировал возвращение украинского флага в Крым. Президент уверен, что над украинской территорией не должно быть знамени тех, кто отрицает свободу.