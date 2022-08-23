С бизнесом на Николаевщине "все плохо" - Ким

Из-за войны очень много предприятий в регионе не работают.

В Николаевской области из-за войны не работают как минимум 12 крупнейших предприятий. Об этом сообщает глава областной военной администрации Виталий Ким.

Читайте также: Кулеба назвал две страны ЕС, которые не дают Украине оружие

"Что касается бизнеса, бизнес-активности и оборотных средств, то все очень плохо: не работает очень много предприятий. По крайней мере 12 крупнейших не работают", - подчеркнул губернатор.

В Николаевской области, по его словам, расположено много воинских частей и "наполнение бюджета пока что нормальное".

Ранее Зеленский рассказал, что РФ выпустила по Украине 3,5 тыс. ракет. Президент поблагодарил друзей Украины в разных странах мира, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом.