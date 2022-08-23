Зеленский пообещал мощный ответ в случае обстрелов 23-24 августа

Президент Владимир Зеленский на брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой высказался о возможных обстрелах со стороны России 23-24 августа.

Сегодня, 23 августа, состоялся брифинг, на котором президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном увеличении обстрелов по Украине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался на важные темы с президентом Республики Польша Анджеем Дудой, а также ответил на запись СМИ.

Глава государства рассказал, что есть информация об угрозе ракетных обстрелов от партнеров и разведки.

"Угроза эта есть каждый день. Мы знаем приоритеты – бьют по объектам инфраструктуры или государственным институтам. Россия может увеличить количество обстрелов на 23-24 августа. Эта вся информация, которая есть", - поделился президент.

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На вопрос журналиста о том, что будет, если будут бить по Киеву, президент ответил: “То же, что и сейчас. Потому что для меня, как для президента, и как для каждого украинца, Киев, Чернигов, Донбасс, Харьков, Запорожье – это все одинаково, там везде живут наши украинцы. И ответ такой же будет, как и в этих городах: будут бить нас, получать мощный ответ”.

Напомним, День Независимости в Киеве – что важно знать. День Независимости Украины 2022 в Киеве пройдет без парада и с ограничениями. При этом время комендантского часа останется неизменным.