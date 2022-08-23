Уровень загрязненности воздуха в Киеве остается высоким: рекомендации КГГА
Источник образования пыли находится за территориальными границами города Киева. Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления. Об этом сообщает КГГА в Telegram.
"Превышение ПДК остальных загрязняющих веществ, за которыми осуществляются наблюдения (оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород), не обнаружено", - говорится в сообщении.
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Киевская городская государственная администрация рекомендует жителям столицы:
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закрыть окна дома
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не выходить лишний раз на улицу
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пить много воды
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если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
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