Уровень загрязненности воздуха в Киеве остается высоким: рекомендации КГГА

23 августа зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли).

Источник образования пыли находится за территориальными границами города Киева. Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления. Об этом сообщает КГГА в Telegram.

"Превышение ПДК остальных загрязняющих веществ, за которыми осуществляются наблюдения (оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород), не обнаружено", - говорится в сообщении.

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Киевская городская государственная администрация рекомендует жителям столицы:

закрыть окна дома

не выходить лишний раз на улицу

пить много воды

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Напоминаем, Николаев затянуло смогом: причины. Город Николаев затянуло смогом. Работниками ГСЧС были проведены замеры качества воздуха.