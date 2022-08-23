ВСУ уничтожили новейшую станцию спутниковой связи оккупантов Аурига
ВСУ уничтожили новейшую мобильную станцию спутниковой связи Аурига, которая находится на вооружении только у армии РФ. Видео уничтожения станции обнародовал канал Оперативный ВСУ в Telegram.
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На видео видно, как украинские военные наводят на технику оккупантов цель и наносят удар, после чего Аурига россиян загорается.
"Эта "аналоговнет" станция находится на вооружении только России, но была замечена в Сирии!" - говорится в сообщении.
Аурига - это современная станция защищенной спутниковой связи между командованием и передовыми частями армии. Ее приняли на вооружение России в 2014 году.
Ранее Зеленский рассказал, что РФ выпустила по Украине 3,5 тыс. ракет. Президент поблагодарил друзей Украины в разных странах мира, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом.