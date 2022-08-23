Запорожские партизаны напомнили о празднике украинского флага

Для напоминания о Дне Государственного флага Украины партизаны использовали флаги, ленты и рисунки.

На оккупированных территориях Запорожской области партизаны напомнили, что оккупация – явление временное, а в этих местах вскоре будет поднят украинский флаг/ Об этом сообщает местный Telegram-канал Запоріжжя.інфо.

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Для напоминания об этом партизаны использовали флаги, ленты и рисунки.

"Партизаны Бердянска, Токмака, Энергодара напоминают всем, что сегодня День государственного флага Украины. Держитесь, родные!" - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский рассказал, что РФ выпустила по Украине 3,5 тыс. ракет. Президент поблагодарил друзей Украины в разных странах мира, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом.