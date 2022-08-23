Джонсон заявил, что Путин хочет напасть на новые территории Украины

Борис Джонсон отметил, что Путин готовит еще больше фальшивых референдумов на территории Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Путин планирует нападение на новые части Украины. Об этом он сказал на саммите Крымской Платформы.

"Путин, как мы видим, планирует нападение на новые части Украины. Он хочет всю Украину. Хочет сделать с ней то же, что уже сделал с Крымом. Он готовит аннексию. Готовит больше фальшивых референдумов. Поэтому нам всем важно быть вместе и мы не можем разрешить, чтобы силой оружия менялись границы", - подчеркнул Джонсон.

Для справки. Александер Борис де Пфеффел-Джонсон (родился 19 июня 1964) — британский политик и бывший журналист, премьер-министр Великобритании с 2019 года. Бывший министр иностранных дел Британии (2016—2018), один из лидеров кампании за выход Великобритании из ЕС, бывший министр теневого кабинета министров оппозиции, бывший мэр Лондона (2008—2016). На парламентских выборах 2015 Джонсон был избран членом парламента, при этом продолжал исполнять обязанности мэра Лондона до мая 2016 года.

Напомним, британским солдатам сказали готовиться к войне против РФ – Mirror. В случае отправки в Украину связь военных с семьями может отсутствовать длительное время.