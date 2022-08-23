За отказ от обязательной эвакуации будут лишать родительских прав

Речь идет только о приемных родителях и опекунах, которые не желают вывозить детей из прифронтовой зоны

Кабмин определил процедуру лишения родительских прав в случае, если лицо, заменяющее родителей, отказывается от обязательной эвакуации детей из опасных зон. Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Процедура лишения родительских прав будет применяться не к родным родителям, а только к лицам, которые их заменяют – приемным родителям, детским домам семейного типа и опекунам.

Лишать прав будут тех попечителей, которые отказались от обязательной эвакуации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

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“Договоры об устройстве таких детей в приемную семью, об организации деятельности соответствующего детского дома семейного типа, о патронате над ребенком подлежат расторжению в одностороннем порядке”, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее власти начали обязательную эвакуацию из прифронтовых районов. Например, из Донецкой области вывезли три четверти населения.

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