Карта боевых действий в Украине 26.08.2022
Российские оккупационные войска продолжают вести захватническую войну на украинской территории. О том, как обстоит ситуация на фронте и какие там произошли изменения, можно узнать из актуальных карт боевых действий, которые опубликованы разными источниками.
Карта боевых действий в Украине 28.07.2022 Deep State
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Согласно карте боев от Deep State, ситуация на фронте обстоит так:
Карта боевых действий в Украине 28.07.2022 liveuamap.com
Также актуальная карта о ведении боев и передвижении войск была опубликована сервисом liveuamap.com:
На протяжении последних суток на фронте произошли следующие изменения:
- В Николаеве слышны взрывы;
- Россия обстреляла несколько районов Днепропетровской области;
- Прилет по монастырю в Никольском Донецкой области;
- Сообщается о возгорании под Макеевкой.
Ранее глава МАГАТЭ заявил, что срочно выезжает на ЗАЭС. Запорожская АЭС, по меньшей мере, дважды теряла связь с линией электропередачи в течение дня, что могла привести к ядерной катастрофе.