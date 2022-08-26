Актуальная карта боевых действий в Украине 26.08.2022 от Deep State и liveuamap.com.

Российские оккупационные войска продолжают вести захватническую войну на украинской территории. О том, как обстоит ситуация на фронте и какие там произошли изменения, можно узнать из актуальных карт боевых действий, которые опубликованы разными источниками.

Карта боевых действий в Украине 28.07.2022 Deep State

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Согласно карте боев от Deep State, ситуация на фронте обстоит так:

Карта боевых действий в Украине / скриншот

Карта боевых действий в Украине 28.07.2022 liveuamap.com

Также актуальная карта о ведении боев и передвижении войск была опубликована сервисом liveuamap.com:

Карта боевых действий в Украине / скриншот

На протяжении последних суток на фронте произошли следующие изменения:

В Николаеве слышны взрывы;

Россия обстреляла несколько районов Днепропетровской области;

Прилет по монастырю в Никольском Донецкой области;

Сообщается о возгорании под Макеевкой.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что срочно выезжает на ЗАЭС. Запорожская АЭС, по меньшей мере, дважды теряла связь с линией электропередачи в течение дня, что могла привести к ядерной катастрофе.