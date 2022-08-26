Враг выпустил по Сумщине более 100 снарядов - ОВА

Обстрелам подверглись три района области. В Шосткинском российские войска использовали зажигательные боеприпасы.

Враг выпустил по Сумщине более 100 снарядов / t.me/Zhyvytskyy

За прошлые сутки оккупанты выпустили более 100 снарядов по территории трех районов Сумской области. Об этом сообщает глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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Были нанесены удары по Шалыгинской и Середино-Будской общинам Шосткинского района, Хотинской и Белопольской общинам Сумского района, Великописаревской общине Ахтырского района.

"В Великописаревской общине сгорел дом мирных жителей, повреждены хозяйственные постройки и сгорело заготовленное сено", - уточнил глава ОВА.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что срочно выезжает на ЗАЭС. Запорожская АЭС, по меньшей мере, дважды теряла связь с линией электропередачи в течение дня, что могла привести к ядерной катастрофе.