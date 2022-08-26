За атаками на Запорожскую АЭС стоит Россия - ISW

Российские войска полностью контролируют станцию, однако не могут предоставить убедительных доказательств "обстрелов", в которых обвиняют ВСУ.

Многие факторы указывают на то, что за атаками на ядерный объект стоит РФ. Об этом сообщает ISW.

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"Неспособность россиян предоставить однозначные доказательства обстрелов, в которых они обвиняют Украину, заслуживает большего внимания, поскольку Россия контролирует территорию и может предоставить более убедительные доказательства гораздо легче, чем Украина", - отметили военные аналитики.

Сообщается, что российские силы также сильно милитаризовали ЗАЭС с момента ее захвата, хотя объект находится далеко от линии фронта.

"Такая схема действий по-прежнему делает гораздо более вероятным, что российские силы несут ответственность за атаки на ЗАЭС и вокруг нее", - полагают в ISW.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что срочно выезжает на ЗАЭС. Запорожская АЭС, по меньшей мере, дважды теряла связь с линией электропередачи в течение дня, что могла привести к ядерной катастрофе.