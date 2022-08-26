Мариупольцев заставляют отдавать детей в школы оккупантов – мэрия

Кто не согласится привести ребенка на уроки, угрожают штрафом и даже лишением родительских права.

Из-за того, что родители не хотят отдавать детей в школы под оккупацией и вместо этого пытаются приобщить их к онлайн образованию в Украине, оккупационные власти Мариуполя используют прямые угрозы лишения родительских прав и изъятия детей из семей. Об этом сообщает советник мэра Петр Андрющенко.

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"Педагоги, пошедшие на сотрудничество с оккупантами, массово рассылают сообщения родителям, прямо указывая, что при условии проживания в городе и не приобщения к оккупационным школам, детей будут изымать из семей принудительно. Очередное преступление против человечности на марше", - говорится в сообщении.

Также он призвал жителей Мариуполя к эвакуации.

"Спасайте себя и своих детей от преступлений российских оккупантов. Пока есть время и возможность", - написал Андрющенко.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что срочно выезжает на ЗАЭС. Запорожская АЭС, по меньшей мере, дважды теряла связь с линией электропередачи в течение дня, что могла привести к ядерной катастрофе.