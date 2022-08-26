Ночью по Харьковщине был нанесен ракетный удар с территории Белгородской области

От ночных ракетных обстрелов по городу Дергачи, был разрушен административно-учебный корпус и повреждены жилые дома.

Сегодня, 26 августа в 2 часа ночи российские военные нанесли ракетный удар по городу Дергачи. В результате пострадали мирные жители. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

Ракетный удар пришелся на административно-учебный корпус. В результате этого был ранен 59-летний охранник.

Кроме того, прокуратура сообщает, что были повреждены несколько жилых домов. Из-под завалов извлекли тело погибшей местной жительницы.

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По предварительным данным, солдаты РФ ударили по городу ракетами типа С-300 с территории Белгородской области.

Прокуратура сообщила, что материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, РФ замедлила наступление из-за неудач – разведка. Снижение темпа наступательных операций в Украине не связано с желанием Кремля "избежать жертв среди гражданских", отметили в Минобороны Британии.