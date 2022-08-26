США призвали Россию прекратить нарушать Женевскую конвенцию

Речь идет о фильтрационных операциях в Украине и принудительных депортациях в РФ.

По программе Conflict Observatory вчера был опубликован доклад, в котором приводятся доказательства проводимых Россией фильтрационных операций в Украине и принудительных депортаций из этой страны. Об этом сообщил Государственный департамент США, поддерживающий данную программу.

В отчете документально был зафиксирован 21 объект в одной только Донецкой области, связанный с фильтрационными операциями. Это увеличивает массив достоверных сообщений и свидетельств о фильтрационных операциях.

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Незаконная передача и депортация незащищенных лиц является грубым нарушением четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения и военным преступлением.

Департамент призвал Россию "немедленно прекратить операции по фильтрации и принудительной депортации и предоставить внешним независимым наблюдателям доступ к выявленным объектам и местам принудительной депортации в контролируемых Россией районах Украины и внутри самой России".

Соединенные Штаты признают необходимость документирования, проверки и распространения информации о действиях российского правительства. Государственный департамент США будет финансировать Conflict Observatory, выделив дополнительно 9 миллионов долларов в рамках Европейской инициативы по обеспечению демократической устойчивости.

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“Президент Путин и его правительство не смогут безнаказанно совершать эти постоянные нарушения. Ответственность является императивом, и Соединенные Штаты и наши партнеры не молчат”, - говорится в сообщении.

Департамент сообщил, что украинский народ заслуживает справедливости, и США продолжат выступать единым фронтом вместе с ним столько, сколько нужно.

Напомним, в Пентагоне рассказали о новой стратегии Путина. Российский президент не отказался от плана захватить Украину, но пока ждет, когда украинцы будут истощены войной, а в Европе устанут от высоких цен на энергоносители.