Еще четыре судна с зерном покинули украинские порты

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турецкой Республики.

Сегодня, 26 августа, из портов Украины вышли еще четыре судна с зерном. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турецкой Республики в Twitter.

В министерстве сообщили, что работа по отгрузке зерна в украинских портах продолжается. Уже сегодня загруженные 4 судна с зерном вышли из украинских портов.

Министерство добавило, что еще 5 судов, которые были осмотрены, отправились в сторону Украины.

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Для справки. Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы в рамках соглашения по разблокированию черноморских портов 1 августа 2022 года. Первым за пять месяцев из одесского порта вышло судно Razoni, которое под флагом Сьерра-Леоне направлялось в порт Триполи в Ливане. На его борту 26 тысяч тонн украинской кукурузы.

Напомним, РФ уменьшила корабельную группировку в Черном море. Вдоль крымского побережья находятся десять русских кораблей. Среди них – четыре ракетоносителя, оснащенные 28 ракетами типа Калибр.