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Появились фото поселка Чаплино после удара РФ

Российская ракета убила 25 человек, в том числе двоих детей.
Появились фото поселка Чаплино после удара РФ
Появились фото поселка Чаплино после удара РФ / t.me/dnipropetrovskaODA

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко опубликовал фото последствий российского ракетного удара по Чаплино.

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"Искалеченная жизнь поселка Чаплино после страшного российского удара в День независимости. Погибли многие, среди них и двое детей - шести и 11 лет… Убивать невинных могут только террористы", - подчеркнул губернатор.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что срочно выезжает на ЗАЭС. Запорожская АЭС, по меньшей мере, дважды теряла связь с линией электропередачи в течение дня, что могла привести к ядерной катастрофе.

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