В «Укрэнерго» рассказали о возобновлении работы ЗАЭС

О работе энергосистемы Украины 25-26 августа и возобновления питания на Запорожской АЭС, отметили в НЭК "Укрэнерго"

НЭК «Укрэнерго» провели восстановительные работы двух поврежденных оккупантами магистральных линий, которые сейчас надежно заживляют потребности Запорожской АЭС. Об этом написали в НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

В "Укрэнерго" рассказали о ситуации с питанием на ЗАЭС 25-26 августа. Так, 25 августа, ремонтными бригадами были приняты меры по восстановлению магистральной сети, обеспечивающей работу Запорожской АЭС.

Сейчас ситуация с энергопитанием стабильна, функционирование хранилищ отработанного ядерного топлива и других важных объектов, находящихся на площадке АЭС, также работает без перебоев.

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Сообщается, что ремонтные бригады компании впоследствии завершат ремонт еще одной магистральной линии, которая повысит безопасность работы АЭС.

Как отмечает НЭК "Укрэнерго", сейчас энергосистема Украины продолжает стабильно работать в составе энергосети ENTSO-E. Потеря мощности, вызванная отключением ЗАЭС, компенсирована и энергосистема сбалансирована.

Напомним, армия Азербайджана заняла стратегический город в Карабахе. Город Лачин 30 лет находился под контролем армянских сил.