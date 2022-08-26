В «Укрэнерго» рассказали о возобновлении работы ЗАЭС
НЭК «Укрэнерго» провели восстановительные работы двух поврежденных оккупантами магистральных линий, которые сейчас надежно заживляют потребности Запорожской АЭС. Об этом написали в НЭК "Укрэнерго" в Telegram.
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации с питанием на ЗАЭС 25-26 августа. Так, 25 августа, ремонтными бригадами были приняты меры по восстановлению магистральной сети, обеспечивающей работу Запорожской АЭС.
Сейчас ситуация с энергопитанием стабильна, функционирование хранилищ отработанного ядерного топлива и других важных объектов, находящихся на площадке АЭС, также работает без перебоев.
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Сообщается, что ремонтные бригады компании впоследствии завершат ремонт еще одной магистральной линии, которая повысит безопасность работы АЭС.
Как отмечает НЭК "Укрэнерго", сейчас энергосистема Украины продолжает стабильно работать в составе энергосети ENTSO-E. Потеря мощности, вызванная отключением ЗАЭС, компенсирована и энергосистема сбалансирована.
Напомним, армия Азербайджана заняла стратегический город в Карабахе. Город Лачин 30 лет находился под контролем армянских сил.