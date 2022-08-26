Жителей Запорожской области предупредили о сложном отопительном сезоне: рекомендации

Запорожская ОВА опубликовала обращение к жителям области с предупреждением о сложном отопительном сезоне. Кроме этого, жителям предоставили рекомендации по сохранению тепла в домах.

Жителей Запорожской области предупреждают, что область ожидает самый сложный отопительный сезон и стоит начинать подготовку к нему уже сейчас. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.

ОВА сообщила, что без газоснабжения сейчас находится 269 населенных пунктов Запорожской области (ориентировочно 570 тысяч населения). Магистрали газопроводов были повреждены русскими войсками.

Также сообщается об обесточивании 72 населенных пунктов, где проживают более 50 тысяч человек.

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В результате вчерашнего отключения ЗАЭС оккупантами была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины.

Жителей оккупированных территорий Запорожской области просят эвакуироваться. Если же эвакуироваться невозможно, рекомендуют обеспечить себе резервное отопление с использованием альтернативного газа, электроэнергии и топлива (уголь, дрова, паллеты).

“Что касается подконтрольных территорий. Сегодня руководством страны обеспечено сохранение тарифа на газоснабжение и теплоснабжение на уровне отопительного периода 2021/2022 года. Вместе с тем, населению нужно принять меры по уменьшению потребления энергоносителей в отопительный период, утепление своих домов”, - сообщает ОВА.

Жителям области рекомендуют установить автономные твердотопливные котлы или буржуйки, которые станут резервными, ведь ситуация в регионе остается нестабильной.

В многоквартирных домах рекомендуют ставить электрические батареи, однако следует учитывать состояние электрических сетей дома, чтобы не спровоцировать пожары.

В сообщении, администрация также порекомендовала подготовить дом для того, чтобы минимизировать потерю тепла:

установить теплоотражающие экраны между стеной и батареей

убрать шторы на уровне батареи

провести теплоизоляцию окон и дверей (заклеить окна скотчем или клеевой лентой)

максимально утеплить балкон

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В многоквартирном доме:

провести теплоизоляцию внутридомовых сетей теплоснабжения

утеплить двери и окна в подъездах

проверить арматуру регулировки на входе

оперативно выполнить аварийно-ремонтные работы

Напомним, в США будет проведена проверка расходов на военную помощь Украине. В американском минобороны анонсировали обзор расходов, которым оплачено вооружение для украинской стороны.