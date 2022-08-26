Во Львове горел завод

Пожар возник на территории предприятия Термоприбор.

26 августа во Львове возник пожар на территории предприятия Термоприбор. Об этом сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

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"Ул. Научная - Стрыйская (за озером) - пожар, пожарные службы прибыли, предварительно завод Термоприбор - в районе ювелирного завода. Научная вся в дыму, в 10:10 произошел взрыв на месте пожара", - сообщил Зинкевич.

По его словам, прилетов не было.

В ГУ ГСЧС Львовской области сообщают, что горело двухэтажное здание, огонь возник на втором этаже. В 10:34 пожар был локализован и в 10:41 удалось ликвидировать на площади 20 кв. метров. Из-за пожара никто не пострадал.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что срочно выезжает на ЗАЭС. Запорожская АЭС, по меньшей мере, дважды теряла связь с линией электропередачи в течение дня, что могла привести к ядерной катастрофе.