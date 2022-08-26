Жители Мариуполя вынуждены набирать воду из луж: фото

Жители Мариуполя, оставшиеся в городе несмотря на угрозу для жизни, не имеют воды и вынуждены набирать ее в лужах.

По информации на 26 августа, в Мариуполе нет водоснабжения, поэтому жители должны решать проблему самостоятельно, добывая воду в лужах. Об этом написали в Telegram Мариупольского городского совета.

Хоть оккупанты и заявляли о том, что решат проблему с водоснабжением, этого не произошло. Мариупольцы не имеют питьевой воды по сей день.

“Мариупольцы до сих пор не имеют нормальной питьевой воды и набирают ее из луж. Люди выживают как могут”, - написано в сообщении.

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Для справки. Мариуполь – город в Украине. Лежит в Донецкой области на берегу Азовского моря, устье реки Кальмиус. Во время российского вторжения в Украину город практически полностью уничтожен Вооруженными силами России. С 20 мая 2022 года город находится под полной оккупацией, после того, как бойцы полка «Азов» после боев на Азовстале сдались в плен российским оккупантам.

6 марта 2022 года Указом Президента Украины с целью празднования подвига, массового героизма и устойчивости граждан, выявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины городу присвоено почетное отличие «Город-герой Украины».

Напомним, армия Азербайджана заняла стратегический город в Карабахе. Город Лачин 30 лет находился под контролем армянских сил.