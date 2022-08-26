ВСУ вывели из эксплуатации Дарьевский мост

Стало известно, что ВСУ выполнили огневые задачи ракетно-артиллерийскими подразделениями по Дарьевскому мосту Херсонской области.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжено выполнение огневых задач, в том числе по обеспечению контроля над Дарьевским мостом. Сообщает пресс-служба Оперативного Командования "Юг" в Facebook.

Военные подтверждают, что мост выведен из строя. Кроме того, подтверждены потери врага. Так, за ночь было уничтожено 27 рашистов и 120 мм мобильный миномет. Остальные потери доразведываются.

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Для справки. Дарьевский мост, другое название – Автомобильный мост через Ингулец (Дарьевка) – мост через реку Ингулец, расположенный возле села Дарьевка Херсонского района Херсонской области в сторону Каховской ГЭС на автодороге E58.

Общая протяженность моста составляет около 100 метров, общая ширина – 12 метров, ширина проезжей части – 10 метров, пешеходные тротуары с двух сторон по 1 метру.

Напомним, жителей Запорожской области предупредили о сложном отопительном сезоне. Запорожская ОВА опубликовала обращение к жителям области с предупреждением о сложном отопительном сезоне. Кроме этого, жителям предоставили рекомендации по сохранению тепла в домах.