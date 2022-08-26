В Украине появился реестр разрушенного жилья

На основе этого реестра будут формироваться программы компенсаций и послевоенного восстановления

В Украине создан официальный реестр жилья, разрушенного и поврежденного в ходе полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Отмечается, что реестр необходим для того, чтобы государство могло сформировать свою политику в вопросе компенсаций убытков и восстановления после победы.

Наполнять реестр будут данными, полученными в ходе обследований поврежденных зданий. Заниматься этим будут специальные комиссии, созданные местными властями и военно-гражданскими администрациями.

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По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, еще весной начался прием заявок о поврежденном имуществе через приложение “Дія”. К настоящему моменту о потере или повреждении жилья подано более 256 тысяч сообщений.

"А сегодня презентуем реестр, который будет хранить эту информацию. Она поможет создать эффективный план восстановления и компенсировать убытки украинцам", – сказал министр.

Напомним, в «Укрэнерго» рассказали о возобновлении работы ЗАЭС. О работе энергосистемы Украины 25-26 августа и возобновления питания на Запорожской АЭС, отметили в НЭК "Укрэнерго".

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