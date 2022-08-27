Кремль скрывает: В ГУР рассказали о болезнях Путина

Российский президент болен, но будет воевать до конца

У президента России Владимира Путина есть ряд болезней, как физического, так и психического профиля. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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"Больной человек по трем направлениям: морально, шизофреник и физически тоже болен. Что возобладает первым – увидим", – заявил Скибицкий.

Представитель ГУР отметил, что российские власти тщательно скрывают информацию о состоянии здоровья Путина.

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"Состояние его здоровья сложное. Но он будет воевать до конца своих дней. Он не остановится и не откажется. Думать, что его здоровье будет влиять на ход войны – ошибочно. У него одна цель и он ее озвучил: "Петр I воевал 21 год, следовательно, и я буду столько же воевать, и буду воевать до тех пор, пока не сделаю того, о чем мечтаю", – подчеркнул Скибицкий.

Напомним, Подоляк ответил, как закончится война с РФ. Украинская армия должна выйти на границы Украины 1991 года, и Россия будет готова к переговорам на условиях Киева.

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