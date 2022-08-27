Подоляк спрогнозировал, как закончится война с РФ

Украинская армия должна выйти на границы Украины 1991 года, и Россия будет готова к переговорам на условиях Киева.

Война между Россией и Украиной закончится за столом переговоров, но только после того, как РФ понесет значительные тактические потери на фронте. Таким мнением поделился советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat, сообщает в пятницу, 26 августа, ОП.

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"Россия действительно готова к миру только в том случае, если она понесла значительные тактические потери. Тогда она перестает выдвигать ультиматумы и вынуждена выслушивать доводы других. Когда Украина дойдет до границ, определенных в 1991 году, Россия будет готова сесть за стол переговоров и подписать мирный договор. Это единственный шанс гарантировать либеральные ценности и свободу Европы", - заявил представитель Киева.

При этом советник отметил, что сейчас, как и в начале полномасштабного вторжения, и нет никакой возможности вести переговоры со страной-агрессором, которая говорит на языке ультиматумов и выдвигает неприемлемые требования.

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"План Путина прост. Он хочет восстановить Советский Союз в той или иной форме. Украина здесь - его главный враг", - подчеркнул Подоляк.

Наконец, он предрек, что поражение России даст свободу выбора Беларуси, которая еще может стать "настоящей европейской демократией".

Ранее Подоляк заявил, что переговоры с РФ о прекращении огня невыгодны, поскольку любое временное перемирие будет означать продолжение агрессии со стороны России в будущем.

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