Карта боевых действий в Украине 29.08.2022
Российские оккупационные войска продолжают ведение захватнических боевых действий на территории Украины. С тем, как изменилась ситуация на фронте за последнее время, вы можете ознакомиться по актуальным картам от Deep State и liveuamap.com.
Карта боевых действий в Украине 29.08.2022 Deep State
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Deep State обновила свою интерактивную карту, на которой видны перемещения российских войск и обстрелы:
Карта боевых действий в Украине 29.08.2022 liveuamap.com
На liveuamap.com также была опубликована новая карта, на которой можно увидеть изменения во фронтовых зонах:
Если подытожить, то ситуация на фронте за последнее время претерпела следующих изменений:
- Сообщается о взрывах в Новой Каховке;
- Зафиксированы взрывы под Олешками, Антоновка Херсонской области;
- Вчера вечером обстреляли Энергодар;
- В результате российского обстрела в Никополе сегодня погибла женщина, еще 3 человека ранены;
- Оккупанты нанесли 2 ракетных удара по центру Харькова.
Ранее Зеленский сделал заявление о секретном совещании. Глава государства обсудил текущую ситуацию на фронте с руководителями ВСУ, разведки, СБУ, МВД и других структур.