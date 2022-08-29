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Из украинских портов вышли еще 3 судна с зерном

Министерство обороны Турции сообщило, что из украинских портов сегодня вышло еще 3 судна с зерном.
Из украинских портов вышли еще 3 судна с зерном
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Сегодня, 29 августа из украинских портов вышли еще 3 судна с зерном. Об этом сообщает пресс-служба Министерства Национальной обороны Турецкой Республики в Twitter.

Минобороны Турции сообщило: “На сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще 3 судна с зерном!"

В сообщении также говорится, что поставка зерна продолжается в соответствии с планом.

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Для справки. Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы в рамках соглашения по разблокированию черноморских портов 1 августа 2022 года. Первым за пять месяцев из одесского порта вышло судно Razoni, которое под флагом Сьерра-Леоне направлялось в порт Триполи в Ливане. На его борту 26 тысяч тонн украинской кукурузы.

Напомним, из портов Украины отправятся четыре судна с зерном. Корабли доставят пшеницу и кукурузу в Турцию, Египет, Румынию и Йемен. Все сухогрузы предварительно пройдут проверку в Стамбуле.

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