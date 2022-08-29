Делегация МАГАТЭ уже направляется в Запорожскую АЭС

Делегация МАГАТЭ планирует прибыть в ЗАЭС в конце этой недели.

Миссия в поддержку Запорожской АЭС уже отправилась в путь для того, чтобы защитить крупнейший ядерный объект в Европе. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси в Twitter.

“День настал. Миссия поддержки и помощи ЗАЭС уже находится в пути. Мы должны защитить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы», – написал Рафаэль Мариано в сообщении.

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Кроме того, он добавил, что гордится тем, что возглавляет эту миссию и сообщил, что к концу недели делегация прибудет в ЗАЭС.

Для справки. Рафаэль Мариано Гросси (родился 29 января 1961 года) – аргентинский дипломат. Он занимает должность генерального директора Международного агентства по атомной энергии с 3 декабря 2019 года. Ранее он был послом Аргентины в Австрии, Словении, Словакии и международных организациях, базирующихся в Вене (2013-2019).

Напомним, Россия использует тактику Ирана, чтобы помешать МАГАТЭ – ISW. Российские власти уже добились исключения из состава миссии на Запорожскую АЭС экспертов из США и Великобритании.